Минпромторг предложил начать маркировку ветпрепаратов с 1 декабря в РФ

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Минпромторг выступил с идеей с 1 декабря 2023 по 31 августа 2024 года организовать в РФ эксперимент по маркировке ветеринарных препаратов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Министерство привело оценку Высшей школы экономики, согласно которой доля незаконного оборота подобных препаратов в прошлом году составила 25%. Кроме того, в 2021-м этот показатель был на уровне 23%.

Днем ранее стало известно о планах правительства РФ ввести с 1 сентября 2024 года обязательную маркировку консервов наряду с ветеринарными препаратами, растительными маслами и кормами для животных. У Минсельхоза не было возражений по поводу данного эксперимента.

До этого глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что в РФ намерены начать маркировать косметику и бытовую химию. По его словам, в настоящее время уже реализуются эксперименты по маркировке титановой продукции, средств реабилитации и икры.

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