РФ запросила Азербайджан и Грузию об импорте электроэнергии при авариях

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Россия запросила Азербайджан и Грузию о возможности импортировать электроэнергию в объеме 600 МВт во время аварийных режимов, сообщает ТАСС со ссылкой на члена правления "Интер РАО" Александру Панину.

"Если будут аварийные режимы, то мы по просьбе "Системного оператора" обратились бы в две энергосистемы – Грузии и Азербайджана – с просьбой держать под нас, быть готовыми поставить нам по 300 МВт", – уточнила она.

По ее словам, ответы от Тбилиси и Баку еще не поступили. Панина обратила внимание, что Москва будет стараться обходиться без импорта электроэнергии, однако в случае аварийных режимов может обратиться к энергосистемам соседних стран.

Ранее Владимир Путин заявил, что объем энергопотребления в РФ по результатам 2023 года снова обновил рекорд, так как показатели были выше советского периода. Президент уточнил, что рост объема потребления электричества россиянами говорит о развитии отечественной экономики.

