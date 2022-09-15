Москва 24: эксперты расскажут о ресторанном бизнесе в период санкций

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

16 сентября в ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная работе российской ресторанной индустрии в период санкций и итогам летнего сезона.

В мероприятии примут участие:



президент Федерации рестораторов и отельеров (ФРиО) Игорь Бухаров;

председатель координационного совета ФРиО, омбудсмен в сфере ресторанного бизнеса в Москве Сергей Миронов;

вице-президент ФРиО по вопросам развития профессиональных квалификаций, эксперт ресторанной отрасли в экспортных проектах Никита Трофимов;

генеральный директор АНО "Институт развития национальной системы региональных продуктов и защищенных географических наименований" Владимир Баканов.

Смотрите трансляцию 16 сентября в 13:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.