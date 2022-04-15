Центробанк аннулировал лицензию у РНКО "Синергия"

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Банк России аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у расчетной небанковской кредитной организации (РНКО) "Синергия".

"Основанием для аннулирования лицензии у АО РНКО "Синергия" послужило ходатайство кредитной организации, направленное в Банк России в связи с решением общего собрания акционеров о ее добровольной ликвидации", – отмечается на сайте регулятора.

В Центробанке уточнили, что в настоящий момент кредитная организация может в полной мере удовлетворить требования кредиторов за счет своего имущества. По величине активов АО РНКО "Синергия" занимала 364-е место в банковской системе РФ.

В связи с решением акционеров будет назначена ликвидационная комиссия.

В феврале 2022 года Банк России отозвал лицензию у кредитной организации АО "Консервативный коммерческий банк". В регуляторе уточнили, что традиционную банковскую деятельность учреждение фактически не осуществляло.