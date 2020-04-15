Эксперт объяснил снижение цен на бензин в России

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Глава Российского топливного союза Евгений Аркуша прокомментировал снижение цен на бензин в России и рассказал о тенденциях по изменению стоимости топлива в ближайшем будущем.
По словам эксперта, динамика снижения цен на бензин объясняется конкуренцией между компаниями. Организации в целях компенсации налогов пытаются поддерживать ценовую политику на определенном уровне, чтобы зарабатывать хотя бы в розничном сегменте, сообщает ИА "НСН".
"Чисто объективных причин для снижения цен нет, несмотря на то, что у нас несколько снизились оптовые цены на фоне снижения спроса и производства. Спрос упал в два раза, в некоторых регионах – на 70%, и, конечно, это сильное снижение спроса компенсирует эту увеличенную маржинальную доходность", – отметил Аркуша.
Он также выразил уверенность в том, что в ближайшее время повышения цен на топливо ожидать не стоит.
Ранее сообщалось, что по итогам прошедшей недели в России снизились розничные цены на бензин. В частности, АИ-92 подешевел в восьми федеральных округах, средняя стоимость бензина марки АИ-95 снизилась в семи федеральных округах и стабилизировалась в одном.
В Минэнерго РФ предложили запретить импорт дешевого бензина на полгода для поддержки российских нефтеперерабатывающих заводов. Министр энергетики Александр Новак счел это вынужденной антикризисной мерой, заявив, что к подобной прибегают многие государства.
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