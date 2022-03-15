Последствия ситуации на Украине указывают на важность буферизации экономик – МВФ

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Ситуация на Украине нанесла серьезный удар по мировой экономике. Об этом говорится в блоге Международного валютного фонда.
Директор европейского департамента МВФ Альфред Каммер рассказал, что последствия спецоперации уже потрясли весь мир. Это, по мнению эксперта, указывает на важность глобальной сети безопасности и региональных механизмов для буферизации экономик.
"Хотя некоторые последствия могут не проявиться в полной мере в течение многих лет, уже сейчас есть явные признаки того, что война и вызванный ей скачок цен на товары первой необходимости затруднят для политиков в некоторых странах поиск тонкого баланса между сдерживанием инфляции и поддержкой экономического восстановления после пандемии", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что правительство России подготовило план первоочередных действий по повышению устойчивости экономики. На эти цели кабмин направит триллион рублей. Соответствующий план включает более 100 инициатив. Документ позволит перестроить многие производственные и логистические цепочки.
Мишустин провел совещание с правительством по экономическим вопросам
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