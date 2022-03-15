Президент Всемирного банка оценил влияние санкций против РФ на мировую экономику

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Президент Всемирного банка Дэвид Мэлпасс заявил, что санкции против России окажут большее влияние на мировой ВВП, чем текущая ситуация на Украине. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".
По его словам, сложившаяся ситуация вокруг Украины окажет на мировой ВВП краткосрочное воздействие, однако глобальная экономика сможет найти способы смягчить последствия.
Ранее заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что в ближайшее время будут опубликованы российские санкционные списки в ответ на действия США. Он также отметил, что контакты России и Соединенных Штатов не прекращаются, продолжается работа посольств.
Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Позже Евросоюз, США и некоторые другие страны ввели против России целый ряд санкций. Они затронули российских чиновников и бизнесменов, а также ряд отраслей экономики: от энергетики до банковского сектора.
Бизнесмен рассказал о последствиях санкций
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