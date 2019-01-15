Курсы доллара и евро снизились на Мосбирже

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Снижение средневзвешенного курса доллара расчетами "завтра" на 10,26 копейки отмечено в ходе единой торговой сессии. По состоянию на 19:00 цена американской валюты составила 67,064 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

За время ЕТС курс американской валюты колебался в диапазоне от 66,89 до 67,15 рубля. Всего было заключено 16303 сделки на сумму 126 830,987 рублей.

В свою очередь курс евро расчетами "завтра" опустился до отметки в 76,585 рубля, потеряв 28,10 копейки. На торгах значения европейской валюты менялись от 76,5025 до 77,075 рубля. При этом общая сумма 7577 заключенных сделок составила 33 миллиарда 85,128 миллиона рублей.

Примечательно, что предыдущие торги также завершились снижением курса евро. А вот доллар, напротив, накануне прибавил 29,30 копейки.

На минувшей неделе финансовый аналитик Тимур Нигматуллин в беседе с порталом Москва 24 спрогнозировал курс рубля на 2019 год. По его словам, наступивший год станет годом относительно стабильного рубля. Среднегодовой курс будет 65-66 по паре доллар-рубль – это середина диапазона колебаний. Основные значения сосредоточатся в этом диапазоне плюс-минус три рубля.