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Экономика

15 января, 10:15

В России начался эксперимент по маркировке табачной продукции

экономика

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

В России начался эксперимент по маркировке табачной продукции. Он продлится до 31 декабря 2018 года.

Целью эксперимента является подтверждение подлинности товаров и противодействие незаконным ввозу и производству табачной продукции. В ходе эксперимента, в том числе, будут мониторить оборот табачной продукции.

Уполномоченными федеральными органами исполнительной власти по проведению эксперимента назначены Минпромторг, Минфин, Минсельхоз, Минкомсвязи, ФСБ, ФНС, ФТС и Роспотребнадзор, передает "Интерфакс".

Пилотный проект решили запустить в связи с тем, что 1 июля 2018 года в силу вступают нормы по предотвращению незаконной торговли табачной продукции, утвержденные законодательством РФ.

По данным правительства, за последние три года бюджет страны недополучил около 120 миллиардов рублей табачных акцизов.

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