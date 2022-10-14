17:47Экономика
МВФ сообщил о риске потери 3% ВВП ряда стран Европы при остановке поставок газа из РФ
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Директор европейского департамента Международного валютного фонда (МВФ) Альфред Каммер заявил, что возможность полного прекращения поставок газа из РФ приведет к падению ВВП ряда стран Европы, передает ТАСС.
"Полное прекращение оставшихся газовых потоков из России в Европу в сочетании с холодной зимой может привести к дефициту и нормированию потребления газа, что повлечет за собой потери ВВП до 3% в некоторых странах Центральной и Восточной Европы", – заявил эксперт.
Кроме того, Каммер назвал возможным новый скачок инфляции на континенте.
Специалист МВФ напомнил, что европейские власти вынуждены обращаться к компромиссам, чтобы снижать инфляцию и помогать уязвимым домохозяйствам и экономически устойчивым компаниям.
Ранее президент группы Всемирного банка Дэвид Малпасс и директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявили, что мир рискует столкнуться с рецессией. Кроме того, отмечается процесс замедления ведущих экономик Европы.
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