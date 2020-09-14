Официальный курс евро снизился до 88,58 рубля

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Официальный курс евро в понедельник снизился на 9,49 копейки, составив 88,5819 рубля. Это следует из данных Центрального банка РФ, сообщает "Газета.ру".
Также курс доллара снизился на 17,48 копейки и достиг 74,7148 рубля. К концу прошлой недели официальный курс доллара составлял 75,53 рубля, евро – 89,3 рубля.
Эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Дмитрий Бабин говорил, что лучшей валютой для сбережения в ближайшие несколько месяцев станет швейцарский франк. Он назвал эту валюту одной из основных в числе защитных.
Помимо того, крупнейшие российские банки зафиксировали отток валютных вкладов. Клиенты семи из 11 системно значимых финансово-кредитных учреждений забрали в июне с валютных депозитов 602,4 миллиона долларов.
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