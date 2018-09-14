Курсы доллара и евро опустились в цене на биржевых торгах

Фото: портал Москва 24/Яна Дейнега

Курс евро опустился на биржевых торгах ниже 79 рублей впервые с 5 сентября. Российский рубль усилил рост.

Как следует из данных Московской биржи, европейская валюта упала в цене на 82 копейки к уровню закрытия предыдущих торгов, составив 78,95 рубля. Курс доллара опустился на 65 копеек – до 67,6 рубля.

Ранее Банк России повысил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта до 7,50% годовых. За последние четыре года это произошло впервые – с 2014 года показатель только снижался.

Решение о повышении ключевой ставки принял совет директоров ЦБ. В документе также отмечается, что мегарегулятор прогнозирует по итогам 2019 года годовую инфляцию в интервале 5–5,5%. К 2020 году она должна вернуться к уровню в 4%, считают в Банке России.

В предыдущий раз ключевая ставка менялась 26 марта этого года. В следующий раз вопрос об изменении ключевой ставки будут рассматривать 26 октября 2018 года.

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