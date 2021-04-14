Минсельхоз не ожидает резких колебаний цен на рис в России

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В Минсельхозе РФ считают, что объемы производства риса обеспечивают потребности населения страны. Благодаря этому удается не допустить резкого колебания цен.

"Текущие объемы производства риса позволяют удовлетворять спрос предприятий переработки и полностью обеспечивать потребности населения", – приводит сообщение министерства ТАСС.

В ведомстве также отметили, что за последний месяц оптовая стоимость риса снизилась на 1,3% – до 23,6 рубля за килограмм.

"Поступление урожая нового сезона в дальнейшем поддержит данную тенденцию", – заверили специалисты.

Ранее Минсельхоз РФ отметил, что не ожидает существенных изменений стоимости молочной продукции в течение 2021 года. Там также добавили, что за последний год динамика была сопоставима с уровнем инфляции.