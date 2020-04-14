Российские операторы фиксированной связи ожидают роста тарифов

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Российские операторы фиксированной связи ожидают, что тарифы на услуги подорожают в текущем году более чем на 10%. Соответствующие данные приводит информационное аналитическое агентство TelecomDaily.

В опросе приняли участие 114 крупнейших федеральных и региональных операторов фиксированной связи из 15 городов. 84% руководителей этих компаний выразили уверенность, что тарифы на домашний интернет и телевидение подорожают в этом году. По мнению 62% опрошенных, рост превысит 10%.

Опрошенные выразили мнение, что коронавирусная инфекция является негативным фактором для рынка.

Ранее член Общественной палаты России Илья Семин предложил снизить стоимость услуг на мобильную связь и интернет для граждан, работающих в режиме самоизоляции.

Общественник пояснил, что работники, которые были вынуждены перейти на дистанционную работу, сейчас тратят гораздо больше денег на оплату связи и интернета, нежели в период работы в офисе. В связи с этим он предложил для таких работников ввести скидку в размере 50% на тарифы с почасовой оплатой.

