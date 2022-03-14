McDonald’s в РФ будут работать 14 марта до завершения производственных процессов

Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Предприятия McDonald’s продолжат работать в России в понедельник, 14 марта, до окончания производственных процессов. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на заявление представителя пресс-службы компании.

"В целом приостановка работы намечена на 14 марта", – подтвердили в пресс-службе.

Представитель компании пояснил, что некоторые предприятия работают последний день в понедельник, так как завершают производство.

Ранее стало известно, что с 14 марта McDonald's планирует временно приостановить работу ресторанов по всей России. В компании отметили, что работу остановят из-за операционных, технических и логистических сложностей.

При этом в понедельник утром корреспондент Москвы 24 сообщал, что McDonald’s продолжает работу в столице.

В частности, заведение функционирует на ВДНХ. По словам продавцов, ресторан распродает остатки.

В McDonald's рассказали, что ежемесячные расходы обойдутся им в сумму до 50 миллионов долларов. Средства необходимы для обеспечения выполнения всех обязательств перед сотрудниками, поставщиками и арендодателями.

Позднее стало известно, что McDonald's может начать использовать временно закрытые помещения ресторанов для организации волонтерских центров. В компании также подчеркнули, что благотворительный фонд "Дом Роналда Макдоналда", помогающий семьям с детьми, продолжит свою деятельность.