McDonald’s в РФ будут работать 14 марта до завершения производственных процессов

Фото: ТАСС/Донат Сорокин
Предприятия McDonald’s продолжат работать в России в понедельник, 14 марта, до окончания производственных процессов. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на заявление представителя пресс-службы компании.
"В целом приостановка работы намечена на 14 марта", – подтвердили в пресс-службе.
Представитель компании пояснил, что некоторые предприятия работают последний день в понедельник, так как завершают производство.
Ранее стало известно, что с 14 марта McDonald's планирует временно приостановить работу ресторанов по всей России. В компании отметили, что работу остановят из-за операционных, технических и логистических сложностей.
При этом в понедельник утром корреспондент Москвы 24 сообщал, что McDonald’s продолжает работу в столице.
В частности, заведение функционирует на ВДНХ. По словам продавцов, ресторан распродает остатки.
В McDonald's рассказали, что ежемесячные расходы обойдутся им в сумму до 50 миллионов долларов. Средства необходимы для обеспечения выполнения всех обязательств перед сотрудниками, поставщиками и арендодателями.
Позднее стало известно, что McDonald's может начать использовать временно закрытые помещения ресторанов для организации волонтерских центров. В компании также подчеркнули, что благотворительный фонд "Дом Роналда Макдоналда", помогающий семьям с детьми, продолжит свою деятельность.
Рестораны McDonald’s продолжают работать в России
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: