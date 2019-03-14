Стало известно, какие автомобили Opel появятся на российском рынке

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Официальные продажи автомобилей Opel в России начнутся в октябре-декабре 2019 года. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу автомобильного бренда.

Первыми в дилерских центрах появятся кроссовер Grandland X, пассажирский автобус Opel Zafira Life и коммерческий фургон Vivaro Transporter. Вторые два транспортных средства для России будут собирать на конвейере завода PSMA в Калуге.

Дилерская сеть будет представлена опытными дилерами Opel и новыми партнерами в крупных городах РФ. На первом этапе планируется 15–20 дилерских центров. В компании отметили, что дальше их количество увеличится более чем вдвое.

Opel покинула российский рынок в марте 2015 года. Владелец марки – концерн General Motors – назвал в качестве причины сложную экономическую ситуацию в России и ослабление курса рубля.



Позже, в 2017 году Groupe PSA приобрела компанию Opel. Эксперты считают, что одной из вероятных причин возвращения Opel в Россию могло стать ощутимое падение продаж автомобилей.