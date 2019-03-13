Предпринимателям предложат очень дешевые кредиты

Процентные ставки по кредитам для некоторых видов малого и среднего бизнеса будут значительно меньше банковских, сообщает газета "Известия".
В государственных микрофинансовых организациях можно будет получать деньги на льготных условиях. Ставка будет равна ключевой Центробанка – 7,75% или даже ниже против минимум 8,5%, установленных банками.
Для бизнесменов из моногородов ставка по займу составит не более половины ключевой ЦБ, действующей на момент заключения договора. Также эту ставку не превысят проценты по кредиту для тех, кто берет его на реализацию важных для страны проектов.
Ставки будут льготными также для резидентов территорий опережающего развития, особых экономических зон и технопарков. Войдут в эту категорию и экспортно ориентированные предприятия, туристический и сельскохозяйственный бизнесы, женщины-предприниматели, а также бизнесмены старше 45 лет.
На прошлой неделе Владимир Путин призвал финансовые учреждения страны "не накручивать" ставку по ипотеке выше 6%.
До этого Путин поручил правительству внести поправки в закон о субсидировании процентной ставки по ипотечным кредитам для семей с двумя или тремя детьми. Льготная ставка 6% должна действовать на весь срок кредитования. Поручение главы государства должно быть выполнено до 25 марта.
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