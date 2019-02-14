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15:33

Владимир Ефимов оценил идею перехода на долгосрочные тарифы в электроэнергетике

экономика

15:33

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов оценил дополнительный инструмент "длинных" регуляторных соглашений в электросетевом комплексе.

"Его введение должно кратно повысить прозрачность и эффективность тарифного регулирования, стимулировать сетевые компании к сокращению издержек, которые сейчас оплачивает потребитель", – сообщил Ефимов на круглом столе в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи.

Заммэра также добавил, что новый подход обеспечит предсказуемость уровня тарифов на услуги по передаче тепловой и электрической энергии, говорится на портале мэра и правительства столицы.

Регуляторные договоры – это, в конечно счете, экономичные тарифы для потребителей, заключил Ефимов. Также подчеркивается, что властям нужно "вернуться к обсуждению методики эталонного регулирования сбытов в энергетике".

Ранее стало известно, что Минэнерго РФ обсуждает переход на долгосрочное тарифное регулирование в электроэнергетической сфере на уровне инфляции минус 0,1 процента. По словам министра Александра Новака, в электроэнергетике есть "ряд накопленных проблем", и для их решения в ближайшее время будет принята соответствующая нормативная база.

экономика

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