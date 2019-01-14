Медведев напомнил нефтяникам о ценах на бензин

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Глава российского правительства Дмитрий Медведев рассчитывает, что представители нефтяной отрасли будут соблюдать договоренности по стоимости топлива, а крайние меры в виде заградительных пошлин не потребуются. Об этом заявил премьер-министр на совещании со своими заместителями.

"Мы в целом внимательно следим за ситуацией, чтобы избежать необоснованного роста цен на топливо", – цитирует ТАСС Медведева. Он также потребовал от Дмитрия Козака "вызывать к себе" глав компаний, которые не смогут соблюдать соглашение о ценах на бензин.

Ранее сообщалось, что нефтяные компании выполнили взятые на себя обязательства по стабилизации цен на бензин и дизельное топливо, и снизили стоимость в оптовом сегменте. До этого специалисты прогнозировали резкий скачок розничных цен на бензин с 1 января 2019 года. Эксперты заявляли, что на рост стоимости топлива повлияют увеличение с нового года НДС, налога на добычу полезных ископаемых, акцизов на бензин и дизтопливо.

При этом Козак заявил о невозможности госрегулирования цен на топливо в России. По его словам, это может привести к потере сети автозаправочных станций, которая обеспечивает доступность моторного топлива для граждан, либо к дефициту. Он подчеркнул, что у властей есть все инструменты и ресурсы, чтобы сдержать уровень цен на топливо в пределах инфляции.