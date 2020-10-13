Минфин предложил предупреждать о блокировке счетов за 14 дней

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Минфин РФ подготовил поправки в Налоговый кодекс, в которых предлагается заранее предупреждать о предстоящей приостановке операций по банковским счетам в связи с непредставлением налоговой декларации или расчета сумм НДФЛ и страховых взносов. Об этом говорится на сайте Минфина.

"Предлагаем обязать налоговые органы направлять уведомление о предстоящей приостановке операций по счетам за 14 дней до вынесения такого решения. Также даем в два раза больше времени на представление налоговой декларации", – приводятся в сообщении слова министра финансов РФ Антона Силуанова.

Он выразил заинтересованность в том, чтобы взаимодействие налоговых органов и предпринимателей строилось на принципе сотрудничества.

Силуанов отметил, что целью предлагаемого превентивного подхода является создание условий для предотвращения возможных нарушений.

Ранее член комитета Госдумы по бюджету и налогам Вера Ганзя поддержала предложение внести изменения в Налоговый кодекс РФ для упрощения получения рассрочки по налогам пострадавшим от пандемии коронавируса предприятиям. Она заявила, что считает необходимым поддерживать предприятия и предпринимателей в этот период. Депутат подчеркнула, что нельзя подводить под банкротство сотни учреждений, которые впоследствии могут прекратить работать.

