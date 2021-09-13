Цена газа в Европе побила очередной рекорд

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Цена на газ в Европе превысила 730 долларов за 1 тысячу кубических метров. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE, торги проходили 13 сентября.

Стоимость октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах достигла 731,5 доллара за 1 тысячу кубометров. При этом в ходе торгов в конце прошлой недели цена газа в Европе превышала 710 долларов.

Ранее глава "Нафтогаза" призывал к санкциям против "Газпрома" за недопуск к поставкам газа других стран. Он также заявлял, что гарантией энергетической безопасности для Украины должны стать контракты с компаниями из Европы на транзит газа.

В ответ председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер сообщал, что газ по "Северному потоку – 2" может быть поставлен уже в ближайший отопительный сезон.