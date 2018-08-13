Миллиардеры России за день потеряли 3,1 миллиарда долларов из-за "списка Белоусова"

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Российские миллиардеры лишились 3,1 миллиарда долларов. Стоимость акций некоторых предприятий резко упала после предложения помощника президента России Андрея Белоусова изъять дополнительные доходы у 14 металлургических, нефтехимических и химических компаний РФ. Об этом свидетельствуют опубликованные данные Bloomberg Billionaires Index (ежедневно обновляемый рейтинг агентства Bloomberg).

Владелец Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимир Лисин потерял 832 миллиона долларов (по состоянию на 10 августа). Бенефициар Магнитогорского металлургического комбината (ММК) Виктор Рашников и владелец "Северстали" Алексей Мордашов обеднели на 446 миллионов и 444 миллиона долларов соответственно.

Совладельцы Evraz Роман Абрамович и Александр Абрамов потеряли 600 миллионов долларов, а совладельцы "Сибура" Леонид Михельсон и Геннадий Тимченко – 182 миллиона и 55 миллионов долларов соответственно. Владимир Потанин, вложившийся в "Норильский никель", обеднел на 290 миллионов долларов.

Ранее сообщалось, что Минпромторг обсудил с компаниями инициативу изъятия дополнительных доходов из несвязанных с нефтедобычей отраслей. Планируется, что это принесет в бюджет около 0,5 триллиона ежегодно. Цель использования средств – реализация майского указа президента.

Новые сборы коснутся компаний "Сибур", "Норникель", "Уралкалий", НЛМК, "Алроса", "Мечел", "Полюс золото", "Северсталь", "Металлоинвест", "Фосагро" и других. О совещаниях сообщали источники, официальных комментариев от Минпромторга не поступало.

На ситуацию отреагировали в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал всех дождаться проработки позиции кабинета министров по предложению Белоусова. Только после этого можно будет говорить о мнении президента по данному вопросу.