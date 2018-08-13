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Экономика

13 августа, 12:09

Генпрокуратура предложила дать вузам право на проведение антикоррупционной экспертизы

экономика

Фото: depositphotos/kasto

Российские вузы и научные учреждения могут получить полномочия на проведение антикоррупционной экспертизы нормативно-правовых актов (НПА). Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре РФ.

"Нам хотелось бы, чтобы у образовательных и научных учреждений имелась возможность за счет текущего финансирования заниматься этой работой и сотрудничать с нами в данной области. Иными словами, чтобы они были уполномочены проверять соответствующие нормативно-правовые акты и давать нам эту информацию", –сказал и. о. начальника управления Генпрокуратуры по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Аслан Юсуфов в беседе с RT.

Данный вопрос специалисты планируют проработать до 1 августа 2019 года.

В июле Госдума поддержала в первом чтении поправки в закон "Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов". Законопроект предусматривает запрет на участие в проведении антикоррупционной экспертизы законов и законопроектов граждан, имеющих неснятую или непогашенную судимость, включенных в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия, а также для международных и иностранных организаций и НКО, выполняющих функции иностранного агента.

По мнению авторов законопроекта, принятие поправок ограничит влияние зарубежных структур на законотворческий процесс в России зарубежных структур. Это, в свою очередь, увеличит объективность экспертных заключений.

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