Эксперимент по маркировке стройматериалов стартует в РФ 15 марта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Эксперимент по маркировке отдельных видов стройматериалов в потребительской упаковке пройдет в РФ с 15 марта по 1 декабря 2024 года. Соответствующее постановление подписал Михаил Мишустин, передает ТАСС.

Согласно документу, в эксперименте смогут поучаствовать производители бетонных и строительных сухих смесей, цемента, строительных растворов, импортеры этих стройматериалов и организации оптовой и розничной торговли.

Участие в эксперименте будет добровольным. Товары будут отслеживать при помощи средств маркировки системы "Честный знак". В материале уточнили, что эксперимент поможет сформировать общую модель, порядок маркировки продукции, отработать оптимальные технологии нанесения средств идентификации на товары.

Работу по данному направлению ведут в рамках реализации стратегии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в РФ на период до 2025 года.

Ранее Минпромторг России предложил провести эксперимент по маркировке медицинских изделий с 1 сентября 2024 года. В число изделий вошли презервативы, аппаратура для озоновой, кислородной и аэрозольной терапии, инкубаторы для новорожденных, медицинские маски и другие.

До этого Минпромторг РФ выступил с инициативой провести эксперимент по маркировке слабоалкогольных напитков с 1 июля текущего года по 31 августа следующего года. Речь идет об отдельных видах алкогольной продукции с содержанием этилового спирта крепостью менее 7%.

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