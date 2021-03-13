Аналитики рассказали о расходах россиян на 23 Февраля и 8 Марта

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Среди подарков на 23 Февраля и 8 Марта, на которые россияне чаще всего тратили деньги, – цветы, ювелирные изделия, косметика и бытовая техника. Об этом говорится в результатах исследования платежной системы "Мир", которые есть в распоряжении Москвы 24.

По данным аналитиков, наибольший рост в праздники пришелся на цветы. Если за весь январь по картам "Мир" было совершено 744 тысячи межбанковских операций, то только в одну праздничную неделю со 2 по 8 марта – более 1,2 миллиона оплат. Максимальный пик был зафиксирован в Международный женский день: 269 тысяч межбанковских операций.

Аналогичная ситуация наблюдалась и в ювелирных магазинах. Если за весь январь по картам "Мир" россияне совершили 220 тысяч покупок, то в предпраздничную неделю марта их число выросло до 245 тысяч. В магазинах косметики с 17 по 23 февраля россияне совершили 1,8 миллиона оплат. Со 2 по 8 марта цифра составила 2,1 миллиона. Это почти столько же, сколько за весь январь.

Одной из немногих категорий, где рост покупок перед 23 Февраля был выше, чем перед 8 Марта, стала бытовая техника. Если средний недельный показатель января здесь составил 535 тысяч межбанковских операций по картам "Мир", то в неделю перед Днем защитника Отечества он достиг 1,6 миллиона. В неделю накануне 8 Марта этот показатель превысил 1,3 миллиона операций.

По словам руководителя центра маркетинговых исследований платежной системы "Мир" Ирины Лобановой, большинство опрошенных – и женщин (41%), и мужчин (34%) – планировали потратить на подарки от 1 до 3 тысяч рублей.





Ирина Лобанова руководитель центра маркетинговых исследований платежной системы "Мир" Из года в год большинство мужчин (28%) начинают искать подарки за 2–3 дня до 8 Марта, что видно по всплескам активности покупок по картам. Женщины начали понемногу перенимать эту практику – количество тех, кто покупает подарки в последние дни, увеличилось до 24%, но большинство (29%) все-таки готовится к празднику за неделю.

По результатам опроса, большинство женщин подарили на 23 Февраля своим вторым половинкам мужскую косметику и парфюмерию (включая пену для бритья). Таких было 39%. Среди популярных вариантов в этом году также самостоятельно приготовленный ужин (28%) и одежда или обувь (21%). Кроме того, 20% опрошенных женщин вообще не дарят вторым половинкам подарки на День защитника Отечества.

Друзьям и родственникам женщины 23 Февраля чаще всего дарили парфюмерию и косметику (32%), а также спиртные напитки и деликатесы (16%). Коллегам презентовали в основном небольшие сувениры. Таких женщин было 26%. При этом почти половина опрошенных вовсе решили коллег не поздравлять.

На Международный женский день большинство мужчин подарили вторым половинкам (46%), подругам и родственникам (33%) и коллегам (21%) цветы. Однако, по словам аналитиков, популярность букетов продолжает падать в пользу других подарков. В частности, от парфюмерии и косметики (24%) до крупной бытовой техники (8% в 2021 году против 2% в 2020 году).

Кроме того, до 11% в этом году выросла популярность сертификатов на всевозможные услуги. Также на это 8 Марта более востребованными стали подарки, связанные с выходом из дома. Это, в частности, праздничные ужины в ресторанах, билеты на концерты и даже путевки, резюмировали в пресс-службе платежной системы.