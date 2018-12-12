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Москва 24

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Экономика

12 декабря, 17:46

Ужесточение контроля за онлайн-платежами не отразится на пользователях – эксперт

экономика эксклюзив

Фото: depositphotos/stokkete

Платежные агрегаторы будут контролировать через банки и небанковские кредитные организации (НКО). Деятельность платежных агрегаторов будет отнесена к деятельности банковских платежных агентов (БПА). Их обяжут заключать договоры с интернет-магазинами и интернет-сервисами на оказание услуг от имени кредитной организации – банка или НКО.

По закону платежные агрегаторы должны будут проверять своих контрагентов, участвовать в урегулировании спорных операций и соблюдать требования безопасности при переводе денежных средств.

Ведущий аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Карен Казарян рассказал в беседе с порталом Москва 24, что в данном случае речь идет об организациях, которые работают с бизнесом.

"Это требования к платежным агрегаторам, типа Robokassa и подобным компаниям, которые работают с бизнесом. Поэтому это никак не повлияет на онлайн-платежи для пользователей", – пояснил эксперт.

По его словам, нововведения не будут ощутимыми для обычных пользователей, но для бизнеса издержки увеличатся. "Много всяких требований к агрегаторам для бизнеса, поэтому придется пересмотреть свои отношения с контрагентами, что может понести дополнительные издержки. Малый бизнес не может обычно на выгодных условиях подключаться напрямую к платежным системам, поэтому они работают через агрегаторы, соответственно у них могут измениться условия эквайринга (приема банковских карт для оплаты товаров и услуг – М24)", – сообщил Казарян.

Евгения Маркова

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