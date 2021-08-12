Специалисты S&P подсчитали размер денежной подушки Москвы

К концу года Москва может полностью израсходовать собственные денежные запасы. Однако в этом случае она сможет воспользоваться резервами из средств собственных бюджетных учреждений. К такому выводу пришли специалисты Standard & Poor's (S&P), сообщает РБК.
По данным рейтингового агентства, по состоянию на 1 июля текущего года Москвой было накоплено около 940 миллиардов рублей резервных средств, из них 440 миллиардов – собственные средства города, еще 500 миллиардов – средства бюджетных учреждений. При этом отмечается, что первую половину средств столица может полностью потратить до конца года, чтобы поддержать повышенный уровень расходов после использования рыночных заимствований.
"Мы ожидаем, что город полностью исчерпает свои собственные резервы в этом году. В то же время наличность бюджетных учреждений останется как буфер ликвидности", – пояснили в S&P.
Как ранее объяснил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики Владимир Ефимов, в случае необходимости для покрытия операционного дефицита власти смогут воспользоваться остатками по счетам всех городских учреждений, в том числе школ, поликлиник, а также столичного метрополитена и Мосгортранса.
Ранее Сергей Собянин выделил из городского бюджета 1 миллиард рублей на поддержку научных разработок и инноваций в сфере медицины. Эти средства предоставят научным коллективам и медучреждениям, занимающимся разработкой новых методов диагностики и лечения заболеваний, а также внедрением инноваций в столичную систему здравоохранения.
Собянин выделил 1 млрд рублей на поддержку научных разработок в сфере медицины
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