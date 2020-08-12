Минтранс РФ обсудит повышение цен на авиатопливо с представителями отрасли

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Министерство транспорта России обсудит повышение цен на авиатопливо с министерством энергетики РФ, Федеральной антимонопольной службой РФ (ФАС) и Ассоциацией эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ). Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Минтранса.

Там заявили о получении обращения АЭВТ и указали на необходимость анализа и обсуждения поставленных в нем вопросов, в том числе о росте цен на авиационные горяче-смазочные материалы. Этим займется рабочая группа.

"В нее войдут представители всех заинтересованных федеральные органы исполнительной власти, в том числе Минэнерго России и ФАС, а также АЭВТ и топливных компаний-поставщиков авиакеросина", – уточнили в Минтрансе. Первое заседание запланировано на следующую неделю.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что цены на авиатопливо в российских аэропортах по итогам проведенных авиаперевозчиками тендеров выросли примерно на 18–62%. АЭВТ попросила организовать проверку.

В "Роснефти" рассказали, что в августе подняли цены на авиакеросин в аэропортах Москвы на 11% вслед за котировками внутрироссийской биржи Platt’s. При этом во втором квартале компания снижала цены на 40 и более процентов.

Гендиректор независимого агентства "Аналитика товарных рынков" Михаил Турукалов считает, что цены увеличилась из-за роста пассажирских перевозок. Кроме того, керосин может дополнительно подорожать осенью из-за роста производства зимнего дизтоплива на российских НПЗ, полагает он. Гендиректор Infomost Борис Рыбак объяснил, что стратегия топливных компаний повторяется каждый высокий сезон: когда у перевозчиков увеличиваются пассажиропоток и доходы, поставщики топлива резко поднимают цены.

Гендиректор Friendly Avia Support Александр Ланецкий полагает, что при подорожании топлива на 50–60% авиабилеты при низкой чувствительности спроса могут стать вырасти в цене на 10–15%. Эксперты же утверждают, что в августе этого не произойдет, поскольку продана большая часть билетов на предстоящие до конца лета рейсы.