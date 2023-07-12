Минпромторг РФ подготовит обновленный перечень параллельного импорта через 2–3 месяца

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Минпромторг РФ планирует подготовить обновленный перечень товаров для параллельного импорта через 2–3 месяца. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на первого замглавы министерства Василия Осьмакова.

"Думаю, что через пару-тройку месяцев выйдем с новым приказом", – ответил он на соответствующий вопрос журналистов.

Кроме того, Осьмаков добавил, что в планы Минпромторга входит исключение продукции Mast-Jagermeister из обновленного перечня параллельного импорта.

Ранее в Минцифры РФ начали обсуждать запрет на параллельный импорт смартфонов Samsung и LG. Под ограничения могут подпасть не только мобильные устройства, но и различные запчасти для систем хранения данных и компьютеры, которые имеют российские аналоги или производятся в дружественных странах.

В Samsung заверили, что продолжат обслуживать устройства, купленные в России.

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