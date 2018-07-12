Росфинмониторинг предотвратил вывод за рубеж 50 миллиардов рублей

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Росфинмониторинг при помощи судебных органов предотвратил вывод за рубеж 50 миллиардов рублей, сообщил на встрече с Владимиром Путиным глава ведомства Юрий Чиханчин. По его словам, ведомство взаимодействовало с командой председателя Верховного суда РФ Вячеслава Лебедева при подтверждении своих подозрений.
Чиханчин добавил, что совместно с заинтересованными органами ведомство подготовило и согласовало национальные оценки рисков в области отмывания денег и в области противодействия финансированию терроризма, сообщает ТАСС. Выделены пять основных зон, которым планируется уделять повышенное внимание: кредитно-финансовая сфера, коррупционная сфера, незаконный оборот наркотиков, незаконное использование бюджетных средств и финансирование терроризма, пояснил глава ведомства.
Ранее Росфинмониторинг сообщал, что по итогам 2017 года пресек работу 22 "площадок" по обслуживанию теневых финансовых операций. Общая сумма денежных средств, выявленных в результате данной деятельности, составила более 80 миллиардов рублей. Ведомство подтвердило участие в сомнительных операциях 17 банков. За отмывание денег наказали еще 24 кредитные организации.
В целом в 2017 году участие банков в сомнительных операциях сократилось. По данным ЦБ, объем вывода средств за рубеж составил 96 миллиардов рублей, обналичивание денег – 326 миллиардов рублей.
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