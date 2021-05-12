Цены на древесину выросли до рекордных показателей

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За год в США в 4,3 раза увеличились цены на пиломатериалы, с 330 до 1 420 долларов за 1 тысячу досочных футов. Это произошло из-за увеличения популярности строительства деревянных домов. Из-за этого цены на пиломатериалы растут в Китае и Европе, сообщает РБК.

"Цены на пиломатериалы бьют рекорды на всех региональных рынках – в Китае, Европе и США", – рассказал вице-президент по маркетингу и инновациям Segezha Group Михаил Милешин.

Lesprom Network прогнозирует, что это только начало роста стоимости древесины во всем мире. Отмечается, что высокие цены могут сохраниться минимум до конца 2022 года.

Эксперты полагают, что спрос на пиломатериалы вырос во время пандемии коронавируса, которая спровоцировала ремонт и строительство загородного жилья.

В октябре прошлого года премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, которое ужесточит ответственность за незаконный вывоз лесоматериалов, чтобы сократить нелегальный экспорт.