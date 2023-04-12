Экономист усомнился в необходимости приватизации в РФ

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Финансовый аналитик Михаил Беляев считает сомнительными перспективы повышения эффективности предприятий в результате новой приватизации в РФ. Своим мнением он поделился в беседе с радиостанцией "Комсомольская правда".

"Экономисты либерального толка, к числу которых, возможно, относится и Костин (глава ВТБ Андрей Костин. – Прим. ред.), оперируют тем, что частные предприятия управляются лучше, чем государственные. Поэтому они становятся более эффективными. <...> Однако никто этого ни разу не доказал", – сказал эксперт.

Кроме того, он указал на различие государственных и частных интересов. Если в первом случае они имеют стратегический характер, связаны с сохранением суверенитета страны, то во втором речь идет скорее только о финансовой эффективности.

Беляев также заметил нелогичность предложения главы ВТБ передать госкомпании в частные руки, а вырученные средства направить на реализацию инфраструктурных проектов, ведь ими как раз занимается государство.

Ранее Андрей Костин написал статью для РБК, в которой предложил возобновить приватизационную программу в РФ для финансирования приоритетных проектов, а также привлечь в экономику дополнительно 70 триллионов рублей за счет расширения госдолга.

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