Ozon ищет новое место для штаб-квартиры в Москве – СМИ

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Компания-маркетплейс Ozon планирует найти в Москве новое помещение для штаб-квартиры. Как сообщает издание "Коммерсант", речь идет об объекте общей площадью 220 тысяч квадратных метров.

Онлайн-ретейлер до мая 2025 года планирует занять 160 тысяч квадратных метров, как указано в разосланном консультантам и девелоперам письме. До 2030 года компания готова расширить бизнес еще на 60 тысяч квадратных метров.

По неофициальным данным, Ozon рассматривает офисы в 4 километрах от делового центра "Москва-Сити" и в пешей доступности от метро. Потенциальная сделка оценивается как крупнейшая на офисном рынке – строительство помещения обойдется в 35 миллиардов рублей, аренда будет стоить 7,9 миллиарда рублей.

Согласно оценкам экспертов, потенциальные партнеры-девелоперы Ozon могут столкнуться с рисками при работе с моноарендатором подобных масштабов. В компании информацию о поиске нового офиса пока не подтвердили.

По данным мониторинга аппарата уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова, в этом году после кризисных явлений 2020 года может закрыться каждый десятый российский бизнес. Уточняется, что порядка 19,1% опрошенных заявили о восстановлении потерь.

