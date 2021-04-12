Ozon ищет новое место для штаб-квартиры в Москве – СМИ

Фото: Москва 24
Компания-маркетплейс Ozon планирует найти в Москве новое помещение для штаб-квартиры. Как сообщает издание "Коммерсант", речь идет об объекте общей площадью 220 тысяч квадратных метров.
Онлайн-ретейлер до мая 2025 года планирует занять 160 тысяч квадратных метров, как указано в разосланном консультантам и девелоперам письме. До 2030 года компания готова расширить бизнес еще на 60 тысяч квадратных метров.
По неофициальным данным, Ozon рассматривает офисы в 4 километрах от делового центра "Москва-Сити" и в пешей доступности от метро. Потенциальная сделка оценивается как крупнейшая на офисном рынке – строительство помещения обойдется в 35 миллиардов рублей, аренда будет стоить 7,9 миллиарда рублей.
Согласно оценкам экспертов, потенциальные партнеры-девелоперы Ozon могут столкнуться с рисками при работе с моноарендатором подобных масштабов. В компании информацию о поиске нового офиса пока не подтвердили.
По данным мониторинга аппарата уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова, в этом году после кризисных явлений 2020 года может закрыться каждый десятый российский бизнес. Уточняется, что порядка 19,1% опрошенных заявили о восстановлении потерь.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: