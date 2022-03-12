Зампред ВТБ принял решение выйти из наблюдательного совета Мосбиржи

Фото: ТАСС/Станислав Красильников
Заместитель председателя правления ВТБ Вадим Кулик решил выйти из наблюдательного совета Московской биржи. Об этом сообщается на сайте торговой площадки.
"Московская биржа сообщает, что Вадим Кулик принял решение выйти из наблюдательного совет Московской биржи. Таким образом, в наблюдательный совет Московской биржи входит семь директоров, четверо из которых являются независимыми директорами", – отмечается в заявлении.
Уточняется, что из наблюдательного совета Мосбиржи со 2 марта ушли четыре независимых директора. Среди них – Рамон Адаррага, Пол Бодар, Мария Гордон и Александр Изосимов.
Ранее сообщалось, что Сбербанк заявил об уходе с европейского рынка. В кредитной организации подчеркнули, что дочерние банки группы столкнулись с аномальным оттоком денежных средств и угрозой безопасности сотрудников и отделений.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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