Как на дрожжах. Урожай сельхозкультур вырос более чем вдвое

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Урожайность сельскохозяйственных культур в России выросла с 2012 по 2017 годы. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные Росстата.

В частности, урожай зерновых и зернобобовых культур увеличился на 60%. В 2017 году с одного гектара получили 31 центнер зерна, а в 2012-м – 19,3 центнера.

К концу отчетного периода урожайность пшеницы выросла на 77%, а ячменя, овса и картофеля – на 40%.

Помимо этого, сбор овощей вырос почти на четверть. Два года назад с одного гектара собрали 286 центнеров.

Ранее специалисты предположили, что рекордный урожай гречки 2017 года приведет к подорожанию этой культуры в 2019-м. Это связано с тем, что из-за образовавшегося переизбытка продукции цены на нее резко упали и производители сократили посевы.