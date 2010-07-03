Евро упал ниже 74 рублей впервые с 25 февраля

Фото: портал Москва 24/Яна Дейнега

Впервые с 25 февраля курс евро опустился до отметки в 73,99 рубля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Утром 12 марта курс европейской валюты снизился на 0,29% по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов.

Ранее Центробанк установил официальные курсы доллара и евро на вторник. Стоимость американской валюты составила 66,0763 рубля, а европейской – 74,2896 рубля.

По словам эксперта БКС "Брокер" Ивана Копейкина, понижение курса национальной валюты РФ с 63,9 рубля до 66 рублей за доллар, о котором прежде говорили в Минэкономразвития, вполне реально. Аналитик добавил, что неопределенность в финансовых прогнозах вносят экономические санкции.