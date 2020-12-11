Контролировать цены на продукты в РФ будут с помощью системы онлайн-касс

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Система онлайн-касс будет задействована для контроля за ценами на продукты питания. Данные в налоговые органы будут передаваться в режиме реального времени, сообщается на сайте кабмина.

За ситуацией с ценами на продукты в России будет следить премьер-министр Михаил Мишустин. Он поручил Минэкономразвития до 18 декабря организовать мониторинг цен социально значимых товаров.

"Для обеспечения мониторинга Минсельхозу вместе с Минфином предстоит подготовить дорожную карту по созданию единого структурированного справочника-каталога социально значимых товаров", – говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что ФАС будет проверять все случаи повышения цен на продукты. Стоимость сахара, подсолнечного масла и еще некоторых категорий товаров уже должны были снизить.