ФАС не видит оснований для повышения цен на услуги связи

Фото: Москва 24/Роман Балаев
ФАС России не увидел оснований для повышения цен на мобильную связь, сообщил замглавы ведомства Анатолий Голомолзин.
При этом он подчеркнул, что, если стоимость этих услуг начнет расти, будет проведено расследование.
"Год назад ФАС заявлял, что отмена роуминга не является основанием для роста цен, ряд операторов связи также сделали соответствующие заявления. После отмены роуминга прошло больше года, за прошедший период роста цен мы не зафиксировали", – цитирует его Агентство "Москва".
Голомолзин уточнил, что в начале этого года было единоразовое повышение на 1,6–2%, однако связано оно с изменением ставки НДС.
"Мы не видим причин, по которым спустя полтора года операторы могут поднять цены из-за отмены роуминга. Качественное изменение потребления услуг мы видим, операторы предлагают абонентам пакеты с дополнительными сервисами и контентом", – добавил глава ведомства.
Ранее сообщалось, что в России в 2020 году может резко подорожать мобильная связь.
По мнению специалистов, операторы сотовой связи увеличат цены, чтобы компенсировать потери из-за отказа от роуминга в России. Также операторы хотят возместить затраты на реализацию "пакета Яровой" и расходы на оборудование.
Эксперты отмечают, что стоимость сотовой связи в следующем году может увеличиться в лучшем случае на 10%, а в худшем – на 25%. Однако это пока предварительные проценты, более точные прогнозы аналитики смогут сделать к концу ноября 2019 года.
Россиян предупредили о росте цен на сотовую связь
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