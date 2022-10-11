В проекте федерального бюджета на 2023 год предусмотрены средства на новое вооружение

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

В разделе "Национальная оборона" проекта федерального бюджета на 2023 год и на плановый период 2024–2025 годов предусмотрены средства на новые образцы вооружения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу комитета Андрея Картаполова.

Комитет Госдумы по обороне рекомендовал депутатам принять в первом чтении проект этого федерального бюджета.

"В рамках расходов по разделу "Национальная оборона" предусмотрены бюджетные средства на решение ключевых вопросов деятельности Вооруженных сил Российской Федерации, в том числе на дальнейшее переоснащение на новые образцы вооружений, военной и специальной техники, и, конечно, социальную защиту военнослужащих и военных пенсионеров, членов их семей и решение других задач", – поведал Картаполов.

По его словам, с представителями Минобороны и Минфина прошло обстоятельное обсуждение всех основных направлений "военного бюджета". Он подчеркнул, что выделяемые объемы обеспечат реализацию основных стратегических целей для развития ВС РФ. Картаполов добавил, что заложенные средства в полном объеме соответствуют всем запросам Минобороны.

Он подчеркнул, что по разделу "Национальная оборона" предусмотрено выделение 4,98 триллионов рублей, в 2024 году – 4,46 триллионов рублей, а в 2025 году – 4,2 триллионов рублей.

Законопроект предусматривает ежегодную индексацию с 1 октября денежного довольствия военнослужащих, что повлечет повышение пенсий проходившим военную службу лицам. В 2023 году индексация составит 10,5%.

Ранее правительство расширило возможности использования льготных кредитов для закупки приоритетной импортной продукции. Данное решение позволит поддержать предприятия в условиях санкций. Предприятия смогут направлять средства на приобретение материалов и комплектующих, сырья и оборудования, на оплату проектировочных и пусконаладочных работ, налога на добавленную стоимость и таможенных пошлин.



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