В Минпромторге не поддержали идею введения двойных ценников в магазинах

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В Минпромторге считают, что введение двойных ценников в магазинах может привести к перегруженности информацией и созданию неудобства для покупателей.

"Для экономии места продавцы будут сокращать слова или изменять шрифт на ценниках, что создаст неудобства для покупателей", – отметили в ведомстве.

Отмечается, что в опубликованном Минпромторгом проекте правил продажи товаров по договору розничной купли-продажи указано, что продавец обязан обеспечить наличие четко оформленных ценников с указанием наименования товара, цены за вес или единицу товара. Они должны быть визуально доступны для потребителей, отметили в ведомстве.

Ранее Союз потребителей России предложил обязать все магазины использовать новые ценники. На них предлагается указывать не только стоимость единицы товара, то есть упаковки, но и единицы веса или объема. К примеру, 1 килограмм или 1 литр. Письмо с просьбой добавить этот пункт в проект правил розничной торговли направили в Минпромторг.

Данную идею поддержали в Госдуме. Там считают, что такая мера поможет покупателям контролировать производителей и продавцов.