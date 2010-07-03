Курс евро впервые с начала августа упал ниже 72 рублей

Фото: Москва 24/Яна Дейнега

Курс единой европейской валюты впервые за месяц опустился ниже 72 рублей, свидетельствуют данные Московской биржи.

Биржевая стоимость евро снизилась до 71,9375 рубля. В предыдущий раз дешевле 72 рублей евро стоил лишь 2 августа.

Вместе с тем снижается и курс доллара, сейчас его стоимость составляет 65,315 рубля.

Рубль укрепляется на фоне роста мировых цен на нефть. Согласно опросу экспертов S&P Global Platts, запасы нефти в США на прошлой неделе снизились на 3,6 миллиона баррелей. Это ослабило опасения переизбытка сырья на мировом рынке. Не менее важное событие для котировок нефти – предстоящее заседание технического комитета ОПЕК+ в Абу-Даби.

Ранее экономисты рассказали, что ждет рубль к концу года. По мнению эксперта Антона Шабанова, "не стоит забывать, что рынок ждет снижение ставок, в том числе у ФРС США", поэтому обе стороны будут находиться в равных условиях. Экономист отметил, что поддерживает прогноз большинства специалистов, согласно которому к концу года рубль будет стоить около 65 рублей за доллар.