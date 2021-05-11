Перечислены регионы с самой доступной ипотекой

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
На Чукотке, в Приморском крае и Магаданской области зафиксирована самая низкая средняя стоимость обслуживания ипотеки в январе – марте этого года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Центробанка.
Так, на Чукотке средняя ставка по ипотеке в первом квартале текущего года составила 5,6%, в Приморском крае – 5,8%, Магаданской области – 6,18%. В Якутии ставка составила 6,36%, в Амурской области – 6,39%. Эти регионы относятся к ДФО, где действует программа льготной ипотеки под 2%.
Также выгодную ипотеку в первом квартале текущего года могли взять жители Кабардино-Балкарской Республики, Карачаево-Черкесской Республики и Адыгеи.
Согласно данным ЦБ, средняя ставка по кредитам на покупку жилья в марте составила 7,23%.
Как стало известно ранее, в первом квартале 2021 года больше всего ипотечных кредитов выдали в Москве и области, Санкт-Петербурге, Республике Татарстан и Свердловской области.
Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков обратил внимание на то, что эти регионы не только самые густонаселенные, но и отличаются широким распространением кредитных услуг.
Самое небольшое количество ипотечных кредитов оформили жители Чукотского и Ненецкого округов, Республики Алтай, Еврейской АО и Республики Ингушетия.
Ранее Роспотребнадзор выпустил памятку для будущих заемщиков, в которой посоветовал избегать кредитов с плавающей ставкой. Дело в том, что финансовая ситуация в стране может измениться не в лучшую сторону и банк потребует увеличения платежа.
До 15 июля ЦБ совместно с правительством должны разработать ограничительные меры по выдаче ипотеки по плавающей ставке. Планируется, что условия должны защищать интересы клиентов и быть приемлемыми для банков.
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