В России появился новый ретейлер

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Крупные российские ретейлеры Сибири и Дальнего Востока учредили компанию "Восточные розничные сети", сообщает РИА Новости.

Речь идет об ООО "Смарт" , ООО "Маяк" и ООО "ДВ Невада". Предприятие зарегистрировали в Иркутске в начале мая, основной вид деятельности – оптовая торговля фруктами и овощами.

Все три ретейлера владеют в компании равными долями – по 33,33%. Уставный капитал компании составляет 10,5 миллиона рублей, а гендиректором назначена Ольга Наумова.

В 2013–2018 годах она возглавляла "Пятерочку", а в мае 2018 года пришла в "Магнит". Сперва Наумову назначили исполнительным директором "Магнита", в июне она стала гендиректором сети. В октябре 2019 года Наумова стала главой логистического бизнеса Sollers.

По данным мониторинга аппарата уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова, в этом году после кризисных явлений 2020 года может закрыться каждый десятый российский бизнес. Порядка 19,1% опрошенных заявили о восстановлении потерь.

