Россия может ввести ограничения для автоперевозчиков Турции

15:51
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Глава Минтранса Евгений Дитрих провел телефонный разговор с турецким министром транспорта и инфраструктуры Адилем Караисмаилоглу. В его рамках они обсудили вопросы двустороннего взаимодействия в области международных перевозок грузов автомобильным транспортом.
"Турецкая сторона проинформировала, что в ближайшее время намеревается снять все введенные ранее ограничения. Российская сторона отметила, что в случае отсутствия решений о снятии ограничений в отношении российских автоперевозчиков возможно введение зеркальных мер для турецких перевозчиков с 23 часов 11 мая 2020 года", – рассказали в российском министерстве.
Отмечается, что Дитрих и Караисмаилоглу приняли решение приложить совместные усилия для обеспечения автоперевозок грузов без ограничений по времени пребывания перевозчиков в государствах.
Ранее сообщалось, что в Кремле пока не обсуждали вопрос открытия российских границ. Также вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин отмечал, что говорить об открытии границ можно будет лишь после фиксации снижения случаев заражения коронавирусом.
С 30 марта правительство РФ временно ограничило движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска через государственную границу РФ, а также через сухопутный участок российско-белорусской государственной границы.
Ограничение не распространяется на дипломатов, членов экипажей международных линий, транзитных пассажиров и постоянно проживающих в России иностранцев.
В России также прекращено регулярное и чартерное авиасообщения с другими странами. В то же время продолжается эвакуация россиян с территории иностранных государств.
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