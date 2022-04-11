Москва 24: специалисты расскажут о господдержке столичного бизнеса в период санкций

Фото: Московские сезоны

12 апреля в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" состоится пресс-конференция "Помощь предпринимателям в период санкций. Проекты Московской торгово-промышленной палаты".

Какое влияние на бизнес оказывают санкции? Как в нынешней обстановке открыть свое дело? На какую помощь от государства могут рассчитывать столичные предприниматели? Об этом и многом другом расскажут:

Участники:



президент Московской торгово-промышленной палаты Владимир Платонов;

вице-президент Московской торгово-промышленной палаты Сурен Варданян;

вице-президент Московской торгово-промышленной палаты Александр Крутов;

вице-президент Московской торгово-промышленной палаты Артем Далевич.

Смотрите прямую трансляцию 12 апреля в 13:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.