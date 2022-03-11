Украина заявила об отказе от ядерного топлива из РФ

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Украина отказывается от закупки ядерного топлива из России. Об этом заявляется в телеграм-канале украинского "Энергоатома".

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что не верит в начало ядерной войны. Он также отмечал, что Москва никогда не говорит о возможности Третьей мировой войны.

До этого Владимир Путин заявил, что ядерные силы России переведены в особый режим после заявления главы министерства иностранных дел Великобритании Лиз Трасс. В конце февраля Трасс утверждала, что в конечном итоге ситуация на Украине может перерасти в конфликт с НАТО, из-за чего под угрозой окажутся страны Балтии, Польша и Молдова.

В ночь на 24 февраля Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.