Столичные предприятия увеличили почти на 58% производство бумажных изделий в 2021 году

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Объем производства бумаги и бумажных изделий в Москве в 2021 году увеличился на 57,7% по сравнению с 2020 годом. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Как отметил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, в 2021 году производители бумаги поставили товаров собственного производства на 46,3 миллиарда рублей.
"Столичные компании отрасли преимущественно специализируются на выпуске упаковочных изделий – пакетов, коробок и прочей бумажной тары. Сегодня в Москве работает 41 производитель бумаги и бумажных изделий, восемь из них являются средними и крупными", – отметил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.
Ранее сообщалось, что в 2021 году производство текстильных изделий в столице выросло в 2,4 раза по сравнению с 2020 годом. Объем товаров, отгруженных московскими предприятиями легкой промышленности, составил 103 миллиарда рублей.
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