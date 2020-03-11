Рубль в начале торгов колеблется к доллару

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Курс доллара расчетами "завтра" на 10:13 мск среды снижался на 2 копейки, составив 71,38 рубля.

Евро в свою очередь вырос на 53 копейки – до 81,03 рубля.

Рубль сохраняет повышенную волатильность к доллару и с начала торгов уже несколько раз менял направление динамики, торгуясь в пределах 71,3-71,72 рубля за доллар. Курс евро подскакивал до 81,48 рубля.

Ранее сообщалось, что Центробанк планирует анализировать сложившуюся в экономике ситуацию и по надобности подключать дополнительные меры для защиты РФ от внешних шоков. В частности, это касается валютного рынка.

Отрицательная динамика российской валюты связана со снижением цены на нефть. 9 марта падение фьючерсов продемонстрировали марки Brent и WTI. В последний раз такие низкие цены на нефть фиксировались в феврале 2016 года.

Во вторник, 10 марта, стоимость барреля нефти на мировых биржах поднялась на 7 и 4 процента в зависимости от марки. По мнению ведущего аналитика Фонда национальной энергетической безопасности Игоря Юшкова, возможно дальнейшее корректирование цены.

