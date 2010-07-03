ЦБ установил курсы доллара и евро на 12 марта

Фото: портал Москва 24/Яна Дейнега

Центробанк установил официальный курс доллара на 12 марта в размере 66,0763 рубля (российская валюта снизилась по отношению к американской на 0,17 процента).

Курс евро составляет 74,2896 рубля. Рубль по сравнению с предыдущим днем вырос на 0,38 процента.

Ранее эксперт БКС "Брокер" Иван Копейкин высказал мнение, что понижение курса национальной валюты РФ с 63,9 рубля до 66 рублей за доллар, о котором прежде говорили в Минэкономразвития, вполне реально. Основную неопределенность вносят санкции.

Кроме того, аналитики рассказали, что будет с курсами доллара и евро в марте. По их общему мнению, начало весны является спокойным периодом для мировых валют, поскольку инвесторы в это время наращивают свои портфели в ценных бумагах и уходят от спекулятивных настроений.