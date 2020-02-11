Почти 90 тыс патентов приобрели московские предприниматели в 2019 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

За прошлый год московские предприниматели приобрели почти 89 тысяч патентов. Среди субъектов России в вопросах развития патентной системы налогообложения столица занимает лидирующие позиции, говорится на портале мэра и правительства Москвы.



"В столице работает каждый шестой индивидуальный предприниматель России, применяющий патентную систему. Всего в 2019 году в столице приобрели 88,9 тысячи патентов – почти на 3% больше, чем в 2018 году", – говорится в сообщении.

По словам заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, поступления в столичный бюджет от патентной системы налогообложения в прошлом году увеличились на 11%. Москва получила 5,94 миллиарда рублей доходов.

Глава столичного департамента экономической политики и развития Денис Тихонов уточнил, что лидером среди отраслей для патентной системы налогообложения является розничная торговля (38 тысяч патентов), на втором месте находятся бытовые услуги (11 тысяч патентов), третье и четвертое места занимают услуги по сдаче в аренду жилых и нежилых помещений.

В 2019 году Москва побила рекорд по числу предпринимателей. Количество новых индивидуальных предпринимателей в Москве за семь месяцев 2019 года выросло на 9%.

Правительство Москвы для ИП создает систему преференций: прямую финансовую поддержку, льготы по аренде городского имущества, прозрачный доступ к госзакупкам, информационную поддержку. Для ИП, которые впервые зарегистрированы, действуют двухлетние налоговые каникулы.

