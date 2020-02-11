Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Экономика

09:16

Почти 90 тыс патентов приобрели московские предприниматели в 2019 году

экономика город

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

За прошлый год московские предприниматели приобрели почти 89 тысяч патентов. Среди субъектов России в вопросах развития патентной системы налогообложения столица занимает лидирующие позиции, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"В столице работает каждый шестой индивидуальный предприниматель России, применяющий патентную систему. Всего в 2019 году в столице приобрели 88,9 тысячи патентов – почти на 3% больше, чем в 2018 году", – говорится в сообщении.

По словам заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, поступления в столичный бюджет от патентной системы налогообложения в прошлом году увеличились на 11%. Москва получила 5,94 миллиарда рублей доходов.

Глава столичного департамента экономической политики и развития Денис Тихонов уточнил, что лидером среди отраслей для патентной системы налогообложения является розничная торговля (38 тысяч патентов), на втором месте находятся бытовые услуги (11 тысяч патентов), третье и четвертое места занимают услуги по сдаче в аренду жилых и нежилых помещений.

В 2019 году Москва побила рекорд по числу предпринимателей. Количество новых индивидуальных предпринимателей в Москве за семь месяцев 2019 года выросло на 9%.

Правительство Москвы для ИП создает систему преференций: прямую финансовую поддержку, льготы по аренде городского имущества, прозрачный доступ к госзакупкам, информационную поддержку. Для ИП, которые впервые зарегистрированы, действуют двухлетние налоговые каникулы.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика